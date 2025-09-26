Bergamini e il turismo | Basta occasioni perse

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Turismo, basta occasioni perse, la regione valorizzi tutti i territori": lo chiede l’onorevole Deborah Bergamini, candidata alle prossime elezioni regionali in Forza Italia di cui è capolista nella nostra provincia. Secondo il vicesegretario nazionale degli azzurri, a fronte di un chiaro impegno del governo centrale sul tema del turismo, l’ente regionale amministrato da sempre dal Pd sta continuando a non dare risposte, a non aggiornare la legge regionale e a limitarsi a valorizzare solo alcuni territori. "Il via libera ai 15 milioni di euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – spiega Bergamini – dimostra che il governo sta investendo in modo concreto su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

