Berchida l’incanto mediterraneo che risveglia l’anima

Lungo la costa orientale della Sardegna, nel territorio di Siniscola, si stende una lingua dorata di sabbia che sembra toccare l’orizzonte. Berchida è una splendida, lunga, spaziosa spiaggia, considerata (e votata) una delle più belle del Mediterraneo. Qui, dove il tempo rallenta e i pensieri si sciolgono nel blu infinito, la natura sarda rivela uno dei suoi volti più seducenti. Il viaggio verso questo santuario costiero è già un’avventura in sé. Dalla strada statale 125 che collega Siniscola a Orosei, dopo 12 chilometri da Capo Comino, una strada bianca chiaramente segnalata conduce alla meta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

