Bentornata Biblioteca Queriniana | a Brescia riapre il gioiello monumentale riportato ai suoi antichi splendori

Brescia, 26 settembre 2025 – La biblioteca Queriniana in tutto il suo splendore. Iniziano oggi, venerdì 26 settembre, le iniziative organizzate dal Comune di Brescia per celebrare la conclusione dell'intervento di restauro conservativo e di adeguamento funzionale di questo gioiello bresciano, avviato nel mese di settembre 2024 e recentemente concluso. Dalle 14 alle 18, nel salone e nelle sale storiche, verranno proposti laboratori aperti al pubblico, con video immersivi a 360° con visore Oculus, della durata di circa 5 minuti che permettono al pubblico di esplorare virtualmente spazi normalmente non accessibili della Queriniana e di scoprire dettagli curiosi di sale poco conosciute e testi antichi qui conservati.