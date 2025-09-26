Bentornata Biblioteca Queriniana | a Brescia riapre il gioiello monumentale riportato ai suoi antichi splendori
Brescia, 26 settembre 2025 – La biblioteca Queriniana in tutto il suo splendore. Iniziano oggi, venerdì 26 settembre, le iniziative organizzate dal Comune di Brescia per celebrare la conclusione dell’intervento di restauro conservativo e di adeguamento funzionale di questo gioiello bresciano, avviato nel mese di settembre 2024 e recentemente concluso. Dalle 14 alle 18, nel salone e nelle sale storiche, verranno proposti laboratori aperti al pubblico, con video immersivi a 360° con visore Oculus, della durata di circa 5 minuti che permettono al pubblico di esplorare virtualmente spazi normalmente non accessibili della Queriniana e di scoprire dettagli curiosi di sale poco conosciute e testi antichi qui conservati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bentornata - biblioteca
? Per la rubrica su graphic novel e fumetti in biblioteca: Il consiglio di oggi è "Pelle d'uomo" di Hubert e Zanzim (Bao Publishing, 2021). Una fiaba moderna, ambientata nel Rinascimento, che rivela i limiti delle convenzioni sociali e immagina nuovi spazi di - facebook.com Vai su Facebook
Bentornata Biblioteca Queriniana: a Brescia riapre il gioiello monumentale riportato ai suoi antichi splendori - Concluso il restauro, l’edificio realizzato nella seconda metà del XVIII secolo dal cardinale Angelo Maria Querini riapre le porte delle sue magnifiche sale dove sono custoditi 600mila volumi di ogni ... Riporta ilgiorno.it
Brescia, la Queriniana “come non l’hai mai vista” - Le iniziative, a partire da venerdì 26 settembre, per celebrare la restituzione alla città della Biblioteca Queriniana, sottoposta nell'ultimo anno a interventi di restauro conservativo e adeguamento ... Scrive quibrescia.it