Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della gara Benevento-Trapani, in programma domenica 28 settembre 2025 con inizio alle ore 15:00, il Benevento Calcio invita i propri tifosi ad anticipare l’arrivo allo Stadio “Ciro Vigorito”, così da evitare lunghe attese agli ingressi e consentire controlli di sicurezza rapidi ed efficaci. I varchi d’ingresso saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 13:00 Si raccomanda di presentarsi ai varchi di prefiltraggio con bigliettoabbonamento e documento d’identità pronti per l’esibizione agli steward. Si invita inoltre a rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio (clicca QUI) e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dagli steward e dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Trapani, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio in anticipo: cancelli aperti alle 13