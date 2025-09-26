Benevento-Trapani designato l’arbitro | quattro precedenti con i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minuto Designato l’arbitro per Benevento-Trapani, in programma domenica 27 settembre (ore 15) al “Ciro Vigorito”. Si tratta dell’esperto Luca De Angeli della sezione di Milano, fischietto che nella sua carriera ha già incrociato in quattro occasioni i giallorossi. Il primi tre precedenti risalgono al 202324 nel match casalingo contro il Potenza, vinto dai sanniti 1-0 con una rete di Masciangelo, nella trasferta (1-1) sul campo del Monterosi e nell’andata della semifinale play off persa 1-0 dal Benevento a Carrara. L’ultimo incrocio è relativo alla scorsa stagione nel ko della Strega (1-0) a Monopoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Trapani, designato l’arbitro: quattro precedenti con i giallorossi

