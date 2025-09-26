Bene costituzione di Eni Storage Systems ma chimica di base va garantita

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Antonio Frattini, coordinatore regionale della Filctem Cgil PugliaLa Filctem Cgil prende atto della costituzione di Eni Storage Systems, un primo atto dovuto, adesso va valutato il progetto, i tempi di realizzazione, la quantità di lavoratori impiegati e.

bene costituzione eni storageBene la costituzione di Eni Storage Systems ma la chimica di base è strategica e va garantita - La Filctem Cgil prende atto della costituzione di Eni Storage Systems, un primo atto dovuto, adesso va valutato il progetto, i tempi di realizzazione, la quantità di lavoratori impiegati e la conferma ... brindisisera.it scrive

Fialc Cisal: cauto ottimismo sulla nascita di Eni Storage Systems a Brindisi - Il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma nel mese di marzo è un dato di fatto: Eni e Seri Industrial, con la costituzione ufficiale della società Eni Storage S ... Scrive brindisisera.it

