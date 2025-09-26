Benatia svela il retroscena | Voglio bene ad Allegri ma alla Juventus abbiamo discusso per questo motivo L’aneddoto dell’ex difensore

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benatia, l’ex difensore della Juventus a 360 gradi: dal rapporto con Allegri e Paratici al livello della Serie A, considerata priva di talento. Un rapporto di amore e odio, di stima professionale ma anche di delusione umana.  Medhi Benatia, ex difensore della  Juventus  e attuale DS del  Marsiglia, è tornato a parlare del suo passato in bianconero in una lunga intervista al  Corriere dello Sport, soffermandosi in particolare sul suo legame con l’ex tecnico  Massimiliano Allegri, oggi al  Milan. Parole che rivelano un retroscena doloroso, ma anche un rispetto immutato per l’allenatore. Benatia: il rapporto con Allegri e la delusione per una promessa non mantenuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

benatia svela il retroscena voglio bene ad allegri ma alla juventus abbiamo discusso per questo motivo l8217aneddoto dell8217ex difensore

© Juventusnews24.com - Benatia svela il retroscena: «Voglio bene ad Allegri, ma alla Juventus abbiamo discusso per questo motivo». L’aneddoto dell’ex difensore

In questa notizia si parla di: benatia - svela

Pavard Marsiglia, Benatia svela: «Rabiot mi disse che il ragazzo voleva venire da noi, ho parlato con i miei amici Ausilio e Marotta e…»

benatia svela retroscena voglioBenatia svela il retroscena: «Voglio bene ad Allegri, ma alla Juventus abbiamo discusso per questo motivo». L’aneddoto dell’ex difensore - Parole che rivelano un retroscena doloroso, ma anche un rispetto immutato per l’allenatore. Segnala juventusnews24.com

benatia svela retroscena voglioLeao, che retroscena: "Potevo andare all'Inter, poi Maldini mi chiamò al Milan. Non potevo dire di no" - L'attaccante rossonero, che quest'anno non ha ancora collezionato nemmeno un minuto in Serie A dopo l'infortunio occorsogli in Coppa Italia, ha parlato ... Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Benatia Svela Retroscena Voglio