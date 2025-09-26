Benatia racconta il retroscena del trasferimento di Luis Henrique all’Inter: il ds del Marsiglia svela il dialogo avuto con l’attaccante brasiliano. In un’intervista al Corriere dello Sport, il ds dell’ Olympique Marsiglia, Mehdi Benatia, ha affrontato diversi temi di attualità: dalla lotta al titolo in Francia al retroscena del passaggio di Luis Henrique all’ Inter, fino alle sue esperienze passate con Allegri e alle riflessioni sul calcio italiano. SCUDETTO IN FRANCIA – «Parliamo di una squadra che ha speso un miliardo di euro, ve ne rendete conto? Noi dobbiamo lavorare tanto, e tanto ancora, per farci trovare pronti qualora facessero un passo falso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Benatia svela il retroscena: «A marzo chiamai Luis Henrique. Gli dissi: guarda che c’è l’Inter ma tu dovrai…»