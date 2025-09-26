Benatia si racconta | Allegri? Gli voglio bene Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci ma…

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benatia dice tutto: «Allegri? Gli voglio bene. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci ma.». Le sue dichiarazioni In una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, Mehdi Benatia, ex difensore centrale marocchino con un passato importante in Serie A (Roma, Udinese e Juventus), ha affrontato diversi temi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

benatia160si racconta allegri gli voglio bene mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di bonucci ma8230

© Calcionews24.com - Benatia si racconta: «Allegri? Gli voglio bene. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci ma…»

In questa notizia si parla di: benatia - racconta

Benatia racconta Luis Henrique: «La sua svolta è arrivata contro il Monaco. Io e De Zerbi…»

benatia160si racconta allegri voglioBenatia si racconta: «Allegri? Gli voglio bene. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci ma…» - Le sue dichiarazioni In una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Benatia160si Racconta Allegri Voglio