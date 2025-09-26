Benatia | Posti come Roma ti restano dentro volevo Koné al Marsiglia

Una prima parte di settimana decisamente positiva per la Roma, che in pochi giorni ha ottenuto lo scalpo dei cugini laziali nel derby e del Nizza nell’esordio europeo di questa stagione. Uno scorso weekend che ha sorriso anche al Marsiglia, che dopo 14 anni è tornato a battere il PSG nel proprio stadio, un risultato che ha mandato in visibilio al fischio finale pubblico, De Zerbi e Mehdi Benatia, giovane e ambizioso direttore sportivo del club francese. In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex difensore giallorosso ha toccato diversi temi, molti dei quali legati alla Magica: “Un solo anno nella capitale? Ci sono posti, tifosi, luoghi ma anche colori e odori che restano dentro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

