Benatia | In De Zerbi qualcosa di Guardiola Allegri non ha mantenuto la sua promessa

. Le dichiarazioni del ds del Marsiglia Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia ed ex difensore di Juventus e Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. DICE SEMPRE QUELLO CHE PENSA – «Sì, ero così da calciatore e lo sono da dirigente. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benatia: «In De Zerbi qualcosa di Guardiola. Allegri non ha mantenuto la sua promessa»

Benatia racconta Luis Henrique: «La sua svolta è arrivata contro il Monaco. Io e De Zerbi…»

Pavard si presenta al Marsiglia: «Sono venuto qui perché convinto da Benatia, Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? Non avete mai visto Inzaghi!»

Benatia: «De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo il no di Fonseca e un interesse per Conceiçao» Il ds al CorSport: «Quando abbiamo saputo che c'era la possibilità di prenderlo, ci siamo detti con Longoria: "Ca**o, proviamoci". C'è qualcosa di Guardiola in lui, m

