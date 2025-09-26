Benatia | De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo il no di Fonseca e un interesse per Conceiçao

L’ex calciatore, ora ds del Marsiglia, Medhi Benatia ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla del suo nuovo ruolo e del tecnico Roberto De Zerbi. Benatia: «De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo aver virato su Fonseca e Conceiçao». « Da direttore devo essere onesto per risultare credibile. Quindi faccio il dirigente a modo mio: entro al centro sportivo la mattina alle nove, me ne vado alle sette di sera. Controllo tutto: i giocatori che mangiano di più o di meno, il loro peso, i chilometri percorsi, il tipo di allenamento. E per i ragazzi del settore giovanile è uguale: voglio sapere ogni cosa, da quale famiglia provengono, come vanno a scuola, come lavorano in campo, che tipo di educazione hanno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Benatia: «De Zerbi è arrivato al Marsiglia dopo il no di Fonseca e un interesse per Conceiçao»

