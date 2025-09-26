Ben Leman trama e anticipazioni

La serie turca Ben leman va in onda sul canale turco now dal 3 ottobre 2025. Trama Ben leman. La serie, che racconta la storia della splendida città costiera di Güzelkoy, vede come insegnante Leman (Burçin Terzio?lu) come insegnante,?ahika (Duygu Sar???n) come sindaco (Selin?ekerci) come proprietario di boutique e Suzi (Gökçe eyübo?u) come radio presente. Tutto inizia quando Leman torna in città dopo anni e ribalta completamente l’equilibrio del potere. “Ben Leman” racconta le storie di quattro donne, ognuna con una storia misteriosa ed eccitante che racchiude anche la loro infanzia. Cast. Il cast di Ben Leman vanta alcuni tra i volti più amati e apprezzati della televisione turca. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

