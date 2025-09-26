Bellano capitale dei borghi italiani | +6% pernottamenti in Lombardia tedeschi e inglesi in prima fila
Dal 26 al 28 settembre Bellano diventa il cuore pulsante del turismo dei borghi italiani. Il comune lecchese, affacciato sulle acque del lago di Como, ospita per la prima volta in Lombardia il Festival nazionale de "I Borghi più belli d'Italia", un evento che celebra la bellezza e l'autenticità.
Con il Festival, Bellano vuole lasciare un'eredità duratura: un modello di borgo sostenibile e creativo, capace di custodire memoria e generare futuro, dimostrando che l'identità culturale è la risposta più autentica alle sfide contemporanee.
Tre giorni di incontri, spettacoli, degustazioni e musica animeranno Bellano da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025 in occasione della XVII edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli
Dal 26 al 28 settembre 2025 Atrani parteciperà al XVII Festival Nazionale de "I Borghi più belli d'Italia", in programma a Bellano, sul Lago di Como.