Biandronno (Varese), 26 settembre 2025 – ?????? Un anno e mezzo fa, ad aprile del 2024, si apriva una nuova era a Cassinetta, lo storico impianto di produzione di elettrodomestici situato in provincia di Varese nato nel 1965, con la Ignis del ’cumenda’ Giovanni Borghi, di cui proprio ieri si è celebrato il 50esimo anniversario della scomparsa. Il piano industriale . Il cambiamento si faceva netto fin dall’esterno della fabbrica, con l’arrivo della nuova insegna sopra la portineria: via Whirlpool, dentro Beko Europe. Sono seguiti i mesi complicati dell’annuncio del piano industriale e delle trattative con sindacati e istituzioni che hanno portato ad aprile di quest’anno alla sigla dell’accordo al Mimit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beko, il rilancio dopo la crisi del sito di Cassinetta di Biandronno: “Qui il polo mondiale del cooking, i volumi cresceranno”