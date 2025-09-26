Becker | Forse il carcere mi ha purificato Un detenuto ha minacciato di tagliarmi la gola

Boris Becker, il più giovane campione di Wimbledon, ha raccontato i suoi 231 giorni in carcere a Londra per bancarotta fraudolenta nel 2022 in un’intervista esclusiva a Sky Sport “Boris Becker – Inside”, che sarà disponibile integralmente da martedì 30 settembre. . Di seguito, un estratto dell’intervista: «Prigioniero A2923EV: in prigione non ti chiamano più con il tuo nome, non sei più Becker o Boris, tu sei solo un numero. Credo che se non fossi stato un bambino prodigio, non ci sarebbe stata una condanna, non sarei finito in prigione perché la mia vita avrebbe preso una piega diversa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

