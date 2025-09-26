Beautiful spoiler USA | Luna smascherata Will sconvolto da una nuova scoperta

Scopri come Will Spencer finalmente smaschera la donna con cui ha tradito Electra: Luna è viva, incinta e al centro di un inganno spietato nel cuore di Beautiful. Un silenzio carico di tensione. Will insegue una verità che gli è sempre sfuggita. In una serie di passi segreti, messaggi inquietanti e ricordi confusi, scopre che l’amante misteriosa non è chi pensava: è Luna, viva e in azione. Il tradimento verso Electra assume una forma ben più drammatica: non si tratta di un errore, ma di un inganno orchestrato. Will non riesce più a ignorare gli indizi. Decide di coinvolgere Liam, suo fratello, per scandagliare il mistero: gli sms anonimi, le foto della maschera usata quella notte e la localizzazione dei messaggi indirizzano i sospetti verso Luna. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

