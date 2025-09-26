Beautiful le anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leggiamo le trame della nuove puntate di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre dalle 13.45; e sabato 4 ottobre 2025 dalle 14.15.Beautiful, le anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a salvare Steffy da Luna. Ci riuscirà?

Anticipazioni Beautiful, trame dal 29 settembre – 4 ottobre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Si legge su tvserial.it

beautiful anticipazioni 29 settembreBeautiful Anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna finisce a letto con Zende! - Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 29 settembre al 4 ottobre 2025. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Anticipazioni 29 Settembre