Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2025 | Bill domanda a bruciapelo a Poppy Luna è mia figlia?

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 settembre 2025 su Canale5 vedremo Bill chiedere a Poppy se Luna possa essere sua figlia o no. Quale sarà la verità? Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2025: Bill domanda a bruciapelo a Poppy, "Luna è mia figlia?"

