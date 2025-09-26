Beautiful Anticipazioni Americane | Brooke E Ridge Si Risposano Per La Dodicesima Volta!

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia Taylor e sposa Brooke in una cerimonia lampo: dodicesimo matrimonio e nuove tensioni in casa Forrester Brooke e Ridge: dodici volte sì, ma a che prezzo?. Sembrava impossibile, e invece è accaduto di nuovo. Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke si sono giurati amore eterno per la dodicesima volta. Sì, proprio dodici. E mentre i fan si dividono tra entusiasmo e incredulità, una certezza emerge su tutte: nessuno sa stupire come questa soap. Ma stavolta, la velocità dell’evento ha lasciato tutti a bocca aperta. Ridge ha lasciato Taylor senza preavviso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke E Ridge Si Risposano Per La Dodicesima Volta!

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a salvare Steffy da Luna. Ci riuscirà?

Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende https://2anews.it/beautiful-anticipazioni-settembre-al-4-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X

Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: il dubbio di Bill, le “mentine” di Poppy e lo shock di Luna - facebook.com Vai su Facebook

Beautiful, anticipazioni americane: Luna torna dal regno dei morti, segreti svelati e il triangolo Brooke-Ridge-Taylor - Ma quello che è successo nelle ultime puntate americane della soap ha lasciato i fan senza fiato. Secondo alphabetcity.it

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke e Ridge si (ri)sposano - Ridge lascerà Taylor e risposerà Brooke: tutte le news Beautiful che arrivano dagli spoiler americani, dalla crisi tra Forrester e Logan al riavvicinamento. Come scrive superguidatv.it