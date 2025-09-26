Beatrice Venezi qual è la sua età e perché è contestata la sua nomina alla Fenice di Venezia
Beatrice Venezi torna al centro della scena e, neanche a dirlo, tutto ciò provoca una serie di polemiche. Al centro della diatriba giornalistica e social c’è la sua nomina a direttrice (o direttore) musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Prima di analizzare il caso venutosi a creare, però, spieghiamo di chi si sta parlando. Beatrice Venezi chi è. Beatrice Venezi è nata nel 1990 a Lucca e ha 34 anni. La carriera musicale è ben distante da quella scelta dal padre, l’immobiliarista Gabriele Venezi. Entrambi, però, hanno una certa fascinazione per la politica. Lui è stato infatti candidato per Forza Nuova. 🔗 Leggi su Dilei.it
