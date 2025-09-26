Beatrice Venezi proteste per la nomina a direttore musicale della Fenice di Venezia | Revocatela
Da quando è stata nominata nuovo direttore musicale,molti orchestrali e abbonati del teatro chiedono alla Sovrintendenza di agire per revocarla dall'incarico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
.@paolomieli: "Due personaggi italiani di cui si discute. Brunello Cucinelli nei guai perchè accusato di aggirare le sanzioni alla Russia, Beatrice Venezi, beniamina di Giorgia Meloni, nominata direttrice della Fenice di Venezia ma l'intera orchestra della Fenice - X Vai su X
Sfiducia per il sovrintendente e il "direttore" d'orchestra. Con richiesta di revoca della nomina di Beatrice Venezi - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi alla Fenice, orchestrali in rivolta: «Curriculum inadeguato, rimuovetela. Non ha mai diretto opere». Abbonati in fuga - Beatrice Venezi nuova direttrice musicale alla Fenice di Venezia, ma la nomina ha scatenato una escalation di polemiche culminate nella convocazione di un'assemblea degli orchestrali ... Come scrive msn.com
Beatrice Venezi, l'orchestra si ribella: «Non può dirigere la Fenice, non ha cirriculum. La nomina venga revocata» - I professori d'orchestra del Teatro La Fenice chiedono di revocare la nomina di Beatrice Venezi, dopo essersi riuniti in assemblea ieri pomeriggio. Come scrive ilmessaggero.it