Beatrice Venezi la rivolta degli orchestrali Alla Fenice si blocca tutto | Deve andarsene | con lei deriva autoritaria

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno dichiarato guerra contro la nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale. Gli orchestrali hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e minacciano scioperi, manifestazioni e sit-in finché la decisione non verrà revocata. Secondo la Rsu dei lavoratori, la nomina di Venezi è avvenuta «con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza». L’assemblea generale, riunitasi il 26 settembre, ha espresso «unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d’orchestra». 🔗 Leggi su Open.online

