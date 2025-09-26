Beatrice Venezi la rivolta degli orchestrali Alla Fenice si blocca tutto | Deve andarsene | con lei deriva autoritaria
I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno dichiarato guerra contro la nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale. Gli orchestrali hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e minacciano scioperi, manifestazioni e sit-in finché la decisione non verrà revocata. Secondo la Rsu dei lavoratori, la nomina di Venezi è avvenuta «con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza». L’assemblea generale, riunitasi il 26 settembre, ha espresso «unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d’orchestra». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
In Italia artista internazionale, ma all’estero poco riconosciuta: cosa dicono le riviste specializzate di Beatrice Venezi - X Vai su X
Lavoratori della Fenice in stato di agitazione: 'Via Beatrice Venezi, pronti allo sciopero' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi alla Fenice, orchestrali in rivolta: «Curriculum inadeguato, rimuovetela. Non ha mai diretto opere». Abbonati in fuga - Beatrice Venezi nuova direttrice musicale alla Fenice di Venezia, ma la nomina ha scatenato una escalation di polemiche culminate nella convocazione di un'assemblea degli orchestrali ... Da msn.com
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi - Stato di agitazione permanente al Teatro veneziano: contestata la scelta della direttrice musicale. ilfattoquotidiano.it scrive