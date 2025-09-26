Beatrice Venezi i lavoratori del teatro La Fenice contro l' incarico di direttore | Non è all' altezza

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" contro la nomina del direttore musicale stabile, Beatrice Venezi, che sarà in carica dall'ottobre 2026. La decisione è stata presa questa mattina al termine di un'assemblea. I lavoratori chiedono. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beatrice - venezi

Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi

Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”

La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia

beatrice venezi lavoratori teatroLavoratori della Fenice in stato di agitazione, 'via Beatrice Venezi' - I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" e "si riservano di intraprendere tutte le azioni di lotta sindacale necessarie - Si legge su ansa.it

beatrice venezi lavoratori teatroI lavoratori del teatro La Fenice hanno indetto lo stato di agitazione contro la nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi - L’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia, uno dei più importanti e prestigiosi teatri lirici al mondo, ha indetto lo stato di agitazione per protestare contro la nomina a direttrice ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Venezi Lavoratori Teatro