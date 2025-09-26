Beatrice Venezi i lavoratori del teatro La Fenice contro l' incarico di direttore | Non è all' altezza

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" contro la nomina del direttore musicale stabile, Beatrice Venezi, che sarà in carica dall'ottobre 2026. La decisione è stata presa questa mattina al termine di un'assemblea. I lavoratori chiedono. 🔗 Leggi su Today.it

Non si placano le polemiche per la nomina di Beatrice #venezi alla guida del teatro #fenice di #Venezia. La @cgilnazionale attacca: "Vogliono fare della città una Disneyland per turisti mordi e fuggi". - X Vai su X

