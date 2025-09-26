Beatrice Venezi | gli orchestrali chiedono la revoca della nomina

La lettera dei componenti dell’orchestra. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi resta al centro delle polemiche. La sua designazione alla Fenice di Venezia è stata infatti respinta anche dalle «Professoresse e Professori d’Orchestra del Teatro», che hanno preso posizione contro di lei e contro il sovrintendente Nicola Colabianchi. Nella loro lettera affermano: «Alla luce di quanto accaduto, appare evidente che il rapporto di fiducia fra l’Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in Lei la guida del nostro Teatro. Con senso di responsabilità nei confronti del pubblico e della tradizione della Fenice, chiediamo pubblicamente la revoca della nomina del Direttore Beatrice Venezi». 🔗 Leggi su 361magazine.com

