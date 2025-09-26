Beatrice Venezi e la lettera degli orchestrali del Teatro La Fenice | Non ha mai diretto opere il curriculum è inadeguato

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è ancora sulla graticola. La sua nomina alla Fenice di Venezia ora viene contesta anche da « Professoresse e Professori d’Orchestra del Teatro ». Che sfiduciano il sovrintendente Nicola Colabianchi e rigettano Venezi. «Alla luce di quanto accaduto, appare evidente che il rapporto di fiducia fra l’Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in Lei la guida del nostro Teatro. Con senso di responsabilità nei confronti del pubblico e della tradizione della Fenice, chiediamo pubblicamente la revoca della nomina del Direttore Beatrice Venezi», si scrive nella lettera. 🔗 Leggi su Open.online

