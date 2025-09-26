Beatrice Venezi caos alla Fenice di Venezia | lavoratori in agitazione
Beatrice Venezi: è un caso la sua nomina alla Fenice di Venezia. Dalla protesta dell’orchestra alla minaccia di sciopero dei lavoratori. Non è iniziato sotto i migliori auspici il mandato di Beatrice Venezi da direttrice musicale del teatro veneziano. Ad aprire, metaforicamente, le danze della querelle che scuote una delle più importanti istituzioni lagunari è stato il comunicato firmato dalle professoresse e dai professori dell’orchestra della Fenice che hanno chiesto “pubblicamente la revoca della nomina del direttore Beatrice Venezi”. La contrarietà legata al “profilo professionale”. “La nostra contrarietà deriva esclusivamente dal profilo professionale del direttore musicale designato – hanno spiegato – Il direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Beatrice Venezi, caos alla Fenice di Venezia: lavoratori in agitazione - Dalla protesta dell'orchestra alla minaccia di sciopero dei lavoratori. Lo riporta lapresse.it
