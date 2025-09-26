Beatrice e Eugenia di York devastate il loro futuro ora è a rischio

Un altro scandalo a corte. La pubblicazione di una controversa email che Sarah Ferguson scambiò con il pedofilo americano Jeffrey Epstein ha suscitato notevole scalpore nel Regno Unito e non solo. L’ex moglie del Principe Andrea è stata esclusa dalle sue collaborazioni con diverse organizzazioni benefiche. Ora sotto i riflettori ci sono le sue figlie, le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, “devastate” dalla fuga di notizie. Ben sette organizzazioni hanno voltato le spalle a Sarah Ferguson a causa dell’email trapelata dal Mail on Sunday. Nello scritto, la donna si scusava con Jeffrey Epstein per averlo pubblicamente rinnegato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Beatrice e Eugenia di York “devastate, il loro futuro ora è a rischio”

La vita di Vittoria Eugenia, regina consorte di Spagna, non è stata tra le più felici. Sette figli: Alfonso e Gonzalo nati affetti da emofilia, Giacomo Enrico sordomuto dopo un'operazione nell'età infantile, Ferdinando nato morto, Beatrice, Maria Cristina e Giovanni - facebook.com Vai su Facebook

