Bayern Monaco-Werder Brema venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria e clean sheet per Neuer?

Primo e a punteggio pieno con tutte vittorie in stagione il Bayern Monaco di Kompany apre il turno di Bundesliga ricevendo in casa il Werder Brema di Steffen. Bavaresi che hanno fatto l’ennesima passeggiata e scorpacciata di gol a Sinsheim, dilagando nella ripresa con il solito Kane a mettere la firma sul tabellino dei marcatori. Siamo solo agli inizi, ma nessuno sembra minimamente poter tenere il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Werder Brema (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per Neuer?

In questa notizia si parla di: bayern - monaco

PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: fine primo tempo

Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta

Stoccarda-Bayern Monaco (DFL Super Cup, sabato 16 agosto 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Il Sudderby assegna il primo trofeo stagionale, con i bavaresi favoriti

Laimer diventa professore per un giorno e insegna ai nuovi acquisti Tah e Bischof le tradizioni importanti del Bayern Monaco durante l'Oktoberfest #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

BAYERN MONACO - Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham https://ift.tt/PCFXODu - X Vai su X

Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Werder Brema, le probabili formazioni - Alle 20,30 all’Allianz Arena si disputa l’anticipo della quinta giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Werder Brema. Si legge su sportal.it

Pronostico Bayern Monaco-Werder Brema: Kompany ha un solo obiettivo - Werder Brema è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it