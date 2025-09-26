Bayern Monaco travolgente | punteggio pieno dopo 5 giornate Kane firma la doppia cifra
Bayern Monaco inarrestabile: 22 gol segnati, 5 vittorie su 5 e Kane già protagonista. Le ultimissime sulla Bundesliga Il Bayern Monaco continua la sua marcia inarrestabile in Bundesliga. All’Allianz Arena i campioni di Germania hanno superato senza difficoltà il Werder Brema con un netto 4-0, confermando la propria superiorità tecnica e fisica. La squadra guidata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: bayern - monaco
PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: fine primo tempo
Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta
Stoccarda-Bayern Monaco (DFL Super Cup, sabato 16 agosto 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Il Sudderby assegna il primo trofeo stagionale, con i bavaresi favoriti
Laimer diventa professore per un giorno e insegna ai nuovi acquisti Tah e Bischof le tradizioni importanti del Bayern Monaco durante l'Oktoberfest #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Il sogno dell'#Inter per il post Acerbi è Dayot #Upamecano, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. I nerazzurri seguono anche con interesse i profili di Joel #Ordonez del Club Brugge e Konstantinos #Kouelierakis del Wolfsburg. ? @tutto - X Vai su X
Bayern a punteggio pieno dopo 5 giornate e Kane già in doppia cifra: Werder travolto - 0 all'Allianz Arena con Harry Kane che arriva già in doppia cifra in questa. Come scrive tuttomercatoweb.com
Il Bayern schianta il Werder, 4-0 con doppio Kane. Sorride De Zerbi, l'OM ribalta lo Strasburgo al 91' - In serata due partite tra Bundesliga e Ligue 1: i bavaresi di Kompany si confermano in vetta a punteggio pieno, il Marsiglia in rimonta fa 4 su 5 in campionato e raggiunge il gruppetto di testa a quot ... Si legge su gazzetta.it