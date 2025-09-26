Baudo perse la testa per Lorella Cuccarini! rivelazione shock un’attrice racconta l’amore segreto di Pippo
Una confessione che scuote il mondo dello spettacolo arriva dalle pagine del settimanale Gente. A parlare è Fioretta Mari, 83 anni, attrice e storica docente di recitazione, con alle spalle una carriera internazionale e legami profondi con figure iconiche del teatro italiano. Con la sua voce ferma e priva di esitazioni, Mari ha deciso di rompere il silenzio su una lunga e intensa amicizia con Pippo Baudo, rivelando dettagli inediti sul loro legame e su un sentimento mai del tutto sopito che Baudo avrebbe provato per Lorella Cuccarini, quando lei era appena agli inizi. Non solo ricordi personali e sentimenti custoditi per decenni: Mari ha anche commentato il clima teso nato dopo la scomparsa del conduttore, tra Katia Ricciarelli e Dina Mina. 🔗 Leggi su Donnapop.it
