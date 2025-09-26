battlefield 6 un nuovo video gameplay mostra tre missioni della campagna single player

Durante lo State of Play e successivamente al Tokyo Game Show, Electronic Arts e DICE hanno svelato la campagna single player di Battlefield 6, offrendo ai giocatori e alla stampa un assaggio concreto della nuova esperienza. IGN USA ha pubblicato un video di circa 15 minuti in 4K a 60 fps che mostra tre missioni della campagna, dando un’idea chiara della varietà e della qualità tecnica senza rivelare elementi di trama. Il primo scenario presentato è ambientato a Gibilterra, con un caotico sbarco iniziale sotto il fuoco nemico che evolve in guerriglia urbana tra vicoli e palazzi. Segue una missione a New York, dove la tensione cresce rapidamente: si parte con l’infiltrazione di un edificio occupato per poi arrivare a un vero conflitto su larga scala tra le strade di Brooklyn. 🔗 Leggi su Game-experience.it

