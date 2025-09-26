Battlefield 6 è un gioco da 7,5 a causa della campagna deludente secondo un noto leaker

Battlefield 6 era atteso come un ritorno in grande stile per la storica serie sparatutto di Electronic Arts. L’Open Beta ha acceso speranze tra i giocatori, soprattutto grazie a un comparto multigiocatore che appare ben strutturato e divertente. Tuttavia, le ultime indiscrezioni lanciano un allarme sulla campagna single player: secondo il noto insider Tom Henderson, la modalità storia non è all’altezza, tanto da abbassare la valutazione complessiva del gioco ad un 7,5, invece del punteggio da 8,59 che molti si aspettavano. Appena poche ore dopo la pubblicazione del trailer dedicato alla storia, il noto leaker ha affermato che le critiche alla campagna del nuovo capitolo di Battlefield si concentrano sulla mancanza di rifinitura e sul fatto che le missioni non riescano a trasmettere il divertimento tipico delle produzioni concorrenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

