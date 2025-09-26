Battle Royale un quarto di secolo dopo

Comingsoon.it | 26 set 2025

Compie 25 anni il famosissimo e violentissimo film di Kinji Fukasaku, senza il quale cose come Squid Game forse non esisterebbero. E che, pur rimanendo un commento spietato alla società giapponese, parla purtroppo di tendenze assai contemporanee e globali. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

