di Stefano Marchetti "On frappe Qui est là Personne C’est simplement mon coeur qui bat", bussano, ma alla porta non c’è nessuno, "è semplicemente il mio cuore che batte". Tornano alla mente i versi di una fra le più amate poesie di Jacques Prevert visitando la nuova mostra presentata al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma): fino al 6 gennaio 2026, nelle sale che ospitano la preziosa raccolta d’arte del geniale editore e collezionista, sono esposti alcuni fra i più affascinanti picchiotti da porta, battenti o batacchi di molte epoche, ovvero i ’guardiani di ferro dalla collezione Cesati ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Battenti varchi, soglie. Arte e storia al Labirinto