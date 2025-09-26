Battaglia all' abbandono dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia arriva Caccia la cicca
Sensibilizzare le persone, residenti e turisti, sull’abbandono dei mozziconi di sigaretta e promuovere una cultura del rispetto ambientale. È questo l’obiettivo di “Caccia la cicca”, evento gratuito e aperto a tutti, che si terrà sabato 27 settembre alle 10 nella “Spiaggia Libera Tutti” di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
