Basta puzze nuovo corteo contro l’inceneritore di Montello

Montello. Il comitato “Aria Pulita” organizza un nuovo corteo a Montello. Sabato 4 ottobre darà vita alla manifestazione “Basta puzze – No all’inceneritore di Montello”, con partenza sarà alle 15 dal Comune e arrivo alla Montello Spa. Gli organizzatori spiegano: “Siamo stanchi di vivere tra i miasmi! Siamo stanchi di progetti imposti dall’alto! Siamo stanchi di respirare aria che puzza d’inquinamento! No all’inceneritore, si alla salute. Si a un futuro pulito. Non resteremo a guardare mentre il nostro territorio viene compromesso! Difendiamo il nostro diritto a vivere bene”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

