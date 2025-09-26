Il Green Le Mura Spring sarà impegnato questo fine settimana nelle final four di Coppa Toscana. Le ragazze di Pistolesi scenderanno sul parquet domani, al palazzetto Orlandi di Monteriggioni, in provincia di Siena, dove, alle 17.30, affronteranno, in semifinale il Costone Siena che, a sorpresa, ha battuto nei quarti di finale Nicobasket. Il retaggio del modesto ranking dello scorso anno fa abbinare Siena a Lucca che, invece, aveva concluso il campionato come prima delle toscane. L’altra semifinale, alle 20.30, vedrà di fronte Pielle Livorno e Firenze Academy. Rispetto allo scorso anno, nei due roster ci sono diverse novità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Coppa Toscana. C’è Costone-Le Mura