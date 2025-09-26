Basket - Serie B femminile interregionale Coppa Toscana C’è Costone-Le Mura
Il Green Le Mura Spring sarà impegnato questo fine settimana nelle final four di Coppa Toscana. Le ragazze di Pistolesi scenderanno sul parquet domani, al palazzetto Orlandi di Monteriggioni, in provincia di Siena, dove, alle 17.30, affronteranno, in semifinale il Costone Siena che, a sorpresa, ha battuto nei quarti di finale Nicobasket. Il retaggio del modesto ranking dello scorso anno fa abbinare Siena a Lucca che, invece, aveva concluso il campionato come prima delle toscane. L’altra semifinale, alle 20.30, vedrà di fronte Pielle Livorno e Firenze Academy. Rispetto allo scorso anno, nei due roster ci sono diverse novità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a #BeActive, l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
