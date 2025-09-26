Basket la Dole Rimini prepara il debutto al Flaminio | sul parquet amico arriva la Rsr Sebastiani Rieti

Sarà un Flaminio pronto, come nei claim societari, a “far nascere l’energia”. Sì, perché l’occasione è di quelle speciali: la seconda giornata di Serie A2 coincide con l’esordio casalingo della Dole Rimini, che circa 200 appassionati biancorossi hanno già potuto vedere all’opera lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it