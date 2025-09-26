Basket Eventi targati 4 Torri | al Barco c’è il ’Torneo dei Putti’

È partita la prima edizione del Ferrara Sport Festival 2025, che si terrà fino a domenica nella nostra città, e la Despar 4 Torri sarà protagonista con due eventi all’interno del programma della manifestazione. Nella giornata di domenica 28 settembre andrà in scena il Torneo dei Putti, un torneo di street basket 3x3, che vedrà sfidarsi sul campo del playground del Barco i ragazzi rappresentanti delle otto contrade del Palio di Ferrara. In caso di maltempo, le partite si svolgeranno sul parquet del Pala Aeffe di Ferrara. Sarà inoltre presente uno stand gastronomico ad accompagnare tutta la giornata, dalle 9 di mattina alle 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

