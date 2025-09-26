Basket - B maschile Bcl via al campionato
Ci siamo. Lo start è vicino. Il campionato di serie "B" interregionale di basket è in partenza sul primo binario. Il Bcl ha, ormai, completato la preparazione estiva, così come ha terminato la sequenza delle amichevoli: d’ora in avanti sarà battaglia. Il campionato 2025-’26 sarà più lungo dell’ultimo giocato, 28 partite contro le 22 della scorsa stagione. Ciò è dovuto alla nuova formula che prevede tre " conference ": Nord, Centro e Sud, ognuna con due "division", composte da quindici squadre che si affronteranno in un girone all’italiana, con partite di andate e ritorno per un totale di 30 giornate, 28 partite e due turni di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - maschile
