Basket - B maschile Bcl via al campionato

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo. Lo start è vicino. Il campionato di serie "B" interregionale di basket è in partenza sul primo binario. Il Bcl ha, ormai, completato la preparazione estiva, così come ha terminato la sequenza delle amichevoli: d’ora in avanti sarà battaglia. Il campionato 2025-’26 sarà più lungo dell’ultimo giocato, 28 partite contro le 22 della scorsa stagione. Ciò è dovuto alla nuova formula che prevede tre " conference ": Nord, Centro e Sud, ognuna con due "division", composte da quindici squadre che si affronteranno in un girone all’italiana, con partite di andate e ritorno per un totale di 30 giornate, 28 partite e due turni di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket b maschile bcl via al campionato

© Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl, via al campionato

In questa notizia si parla di: basket - maschile

Basket Europeo Under 20 maschile, Italia-Belgio 68-64: oggi contro la Germania

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia vittoriosa nella pallavolo maschile, doppia sconfitta nel basket 3×3

Basket 3×3, Italia qualificata con la squadra maschile ai Mondiali Under 23

basket b maschile bclBasket - "B" maschile. Bcl, via al campionato - Il campionato di serie "B" interregionale di basket è in partenza sul primo binario. Secondo sport.quotidiano.net

basket b maschile bclBasket - "B" maschile. Bcl, nuova prova con l’Use - Appena il tempo di metabolizzare il successo contro Spezia in amichevole che, questa sera, alle 19 Bcl ritorna sul parquet, al " Palatagliate " (ingresso libero), contro un’altra franchigia che i bian ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Basket B Maschile Bcl