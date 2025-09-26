Baseball | l’Olanda supera la Spagna nella semifinale degli Europei Domani la sfida con gli azzurri per il titolo

Sarà l’Olanda la squadra che sfiderà l’Italia nella finale dei Campionati Europei 2025 di baseball. La squadra di casa ha infatti battuto per 6-1 la Spagna nel penultimo atto della rassegna continentale, in scena questa settimana tra le mura amiche di Rotterdam, intavolando una lotta emozionante, combattuta e controllata anche a livello di valide: dieci contro le otto delle furie rosse. Match oltremodo bloccato quello tra le due compagini nelle prime battute. Nell’inning inaugurale gli iberici passano subito in vantaggio, sfruttando un singolo al centro di Ustariz che spedisce Guillorme Gonzalez a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: l’Olanda supera la Spagna nella semifinale degli Europei. Domani la sfida con gli azzurri per il titolo

