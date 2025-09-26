Baseball l’Italia affronterà l’Olanda nella finale degli Europei La Spagna abdica

Sarà l’Olanda a sfidare l’Italia nella finale degli Europei 2025 di baseball. La squadra di casa ha infatti battuto per 6-1 la Spagna nel penultimo atto della rassegna continentale, in scena questa settimana tra le mura amiche di Rotterdam, intavolando una lotta emozionante, combattuta e controllata anche a livello di valide: dieci contro le otto delle furie rosse. Match oltremodo bloccato quello tra le due compagini nelle prime battute. Nell’inning inaugurale gli iberici passano subito in vantaggio, sfruttando un singolo al centro di Ustariz che spedisce Guillorme Gonzalez a segno. Ma dopo una seconda ripresa terminata con un nulla di fatto, i neerlandesi effettuano il contro sorpasso al terzo prima con un double play di Gregorius e, successivamente, con un fuoricampo di Schoop. 🔗 Leggi su Oasport.it

