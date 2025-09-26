Bas Dost si ritira dal calcio a causa di problemi cardiaci | Non posso rischiare la vita

Da due anni non gioca una partita e ora Bas Dost ha deciso di ritirarsi dal calcio: "Era emerso qualcosa in un allenamento e quel momento ha cambiato tutto, non voglio questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bas Dost si ritira dal calcio a causa di problemi cardiaci: "Non posso rischiare la vita" - Da due anni non gioca una partita e ora Bas Dost ha deciso di ritirarsi dal calcio: "Era emerso qualcosa in un allenamento e quel momento ha cambiato ...