Barriera di Milano controllo straordinario del territorio | 4 arrestati tra cui un evaso dai domiciliari

I carabinieri del comando provinciale di Torino e del nucleo cinofili di Volpiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Barriera di Milano, finalizzato al contrasto delle varie forme di illegalità, tra le quali lo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Barriera di Milano, controllo straordinario del territorio: 4 arrestati tra cui un evaso dai domiciliari - Durante i controlli, un 27enne di origini nigeriane, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale ed è stato arrestato per evasione. Lo riporta torinotoday.it

Controlli straordinari a “Barriera di Milano”: arresti e denunce per furti, droga e detenzione di armi - Nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto delle varie forme di illegalità, tra le quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Comando Provinciale di Torino e del Nucl ... ilrisveglio-online.it scrive