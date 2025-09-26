Baronissi nasce il progetto Pagine d’Autore | Falaut consegna il Premio alla carriera ad Enzo Avitabile

Comune di Baronissi, aula consiliare lunedì 29 settembre 2025, ore 20. Parte la prima edizione del Premio Pagine d’Autore, lunedì 29 settembre ore 20, nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi. Il progetto nasce grazie all’Associazione Afi Falaut ets, presieduta dal M° Salvatore Lombardi (direttore artistico del premio) e sarò ospitato negli spazi dell’aula consiliare. A essere insignito del riconoscimento sarà Enzo Avitabile, musicista poliedrico e interprete impareggiabile, ormai sulla cresta dell’onda da più di 50 anni, a livello nazionale e internazionale. La serata prevede un talk, durante il quale Avitabile sarà intervistato dal M° Lombardi e omaggerà il pubblico attraverso l’esecuzione di alcuni brani che ne hanno caratterizzato il percorso. 🔗 Leggi su Zon.it

