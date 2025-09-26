Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino ad indagare sul furto avvenuto nella notte ai danni della gioielleria Momenti d’oro, situata in via Cutinelli. Secondo una prima ricostruzione già effettuata dai militari dell’arma, i ladri molto probabilmente due con il volto travisato, sono entrati in azione intorno alle 3:30. Avvalendosi dell’ausilio di un flex ma anche di una spranga in ferro hanno divelto la saracinesca e sono riusciti a scardinare la porta d’ingresso. Una volta all’interno della gioielleria, i ladri si sono avventati sul materiale presente e hanno iniziato a prendere la merce fino a quando il sistema di sicurezza presente all’interno del negozio ha emesso del fumo che ha messo in fuga i ladri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baronissi, colpo in una gioielleria: Momenti d’oro… per i ladri