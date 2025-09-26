Barocco Festival a Mesagne la voce antica dell’organo
Ci sono strumenti che più di altri sanno raccontare la storia di una civiltà. L’organo è tra questi: possente, polifonico, capace di trasformare lo spazio architettonico in cassa armonica di un’intera epoca. Sabato 27 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa Matrice di Mesagne, il “Barocco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: barocco - festival
Il festival pergolesiano di Pozzuoli: un omaggio al genio barocco, attesa per l’ultimo appuntamento il 10 luglio
Fondazione Napolitano, da sabato 26 ad Anacapri il festival “Dal Barocco al Jazz”
La magia del barocco al chiostro del comune: a Opera Seme festival va in scena “Alcina” di Händel”
BAROCCO FESTIVAL Leonardo Leo 2025 Nella Chiesa di Sant'Anna a Lecce il concerto del Quartetto Vetter. Photo M. De Virgiliis. Non abbiamo la necessità di enfatizzare con frasi ad effetto, chi c'era potrà comunicare la qualità espressa dal quartetto Vetter. - facebook.com Vai su Facebook
"Barocco Festival": standing ovation infinita per Peppe Barra e la sua "Serva Padrona" https://ift.tt/VlWrw8B https://ift.tt/nDIG9ou - X Vai su X
'Barocco Festival', a Mesagne la voce antica dell'organo - La presenza di Susana Garcia Lastra al “Barocco Festival” è occasione per ascoltare un’autentica lezione di storia della musica, capace di far dialogare due mondi che il Mediterraneo ha sempre saputo ... Riporta giornaledipuglia.com
Barocco Festival: viaggio musicale tra Spagna e Napoli nella Chiesa Matrice di Mesagne - Concerto DALLA SPAGNA A NAPOLI nella Chiesa Matrice di Mesagne, Brindisi. Da mentelocale.it