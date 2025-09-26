Barocco Festival a Mesagne la voce antica dell’organo

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono strumenti che più di altri sanno raccontare la storia di una civiltà. L’organo è tra questi: possente, polifonico, capace di trasformare lo spazio architettonico in cassa armonica di un’intera epoca. Sabato 27 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa Matrice di Mesagne, il “Barocco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barocco - festival

Il festival pergolesiano di Pozzuoli: un omaggio al genio barocco, attesa per l’ultimo appuntamento il 10 luglio

Fondazione Napolitano, da sabato 26 ad Anacapri il festival “Dal Barocco al Jazz”

La magia del barocco al chiostro del comune: a Opera Seme festival va in scena “Alcina” di Händel”

barocco festival mesagne voce'Barocco Festival', a Mesagne la voce antica dell'organo - La presenza di Susana Garcia Lastra al “Barocco Festival” è occasione per ascoltare un’autentica lezione di storia della musica, capace di far dialogare due mondi che il Mediterraneo ha sempre saputo ... Riporta giornaledipuglia.com

barocco festival mesagne voceBarocco Festival: viaggio musicale tra Spagna e Napoli nella Chiesa Matrice di Mesagne - Concerto DALLA SPAGNA A NAPOLI nella Chiesa Matrice di Mesagne, Brindisi. Da mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Barocco Festival Mesagne Voce