Bari svelata nella città vecchia l' ultimo appuntamento della rassegna Bari Leggera

Ultimo appuntamento per la rassegna Bari Leggera a cura della Compagnia Malalingua (nell’ambito del progetto Le due Bari 2025), dedicato alla scoperta di storie e leggende legate a Bari Vecchia. “Bari svelata: i racconti intorno al fuoco”, una produzione dell’associazione Stratos, in programma. 🔗 Leggi su Baritoday.it
TECNOELEVA ADRIA BARI SI PRESENTA ALLA CITTÀ! Sta per cominciare ufficialmente la nuova avventura della Tecnoeleva Adria Bari impegnata nel campionato di B Interregionale Division F. La presentazione ufficiale è prevista nello Spazio Murat - facebook.com Vai su Facebook
Le nuove proteste delle pastaie di Bari Vecchia - A Bari c’è stata una nuova protesta, più turbolenta delle precedenti, delle pastaie che vendono orecchiette fatte a mano in via Arco Basso, nel centro storico, nel quartiere di Bari Vecchia. Si legge su ilpost.it