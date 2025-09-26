Bari-Sampdoria probabili formazioni | ultima spiaggia per Donati? Le scelte

Zero punti dopo quattro partite e ultimo posto in classifica. Bari-Sampdoria ha già il sapore dell'ultima spiaggia per Massimo Donati. L'allenatore blucerchiato deve invertire la rotta in quello che, almeno a oggi, è uno scontro diretto drammatico tra le due formazioni partite peggio in questo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Serie B 2025/2026: Venezia-Bari e Sampdoria-Modena Subito in Campo

Bari vs Sampdoria, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Bari-Sampdoria da brividi, Caserta e Donati si giocano la panchina: il pronostico

Bari Sampdoria, ecco a quando risale l’ultimo confronto tra le due formazioni al “San Nicola”: i dettagli - Bari Sampdoria, le due formazioni si ritroveranno sabato 27 settembre allo stadio “San Nicola” per la 5a giornata di Serie B: i dettagli La quinta giornata di Serie B mette di fronte due nobili del ca ... Segnala sampnews24.com

Verso Bari Sampdoria, confermata la difesa a tre mentre in porta è ballottaggio tra Coucke e Ghidotti: ecco le novità - Verso Bari Sampdoria, si va verso la conferma della linea a tre contro i galletti mentre in porta è ballottaggio tra Coucke e Ghidotti: le novità Mentre si avvicina la partenza per la Puglia, dove dom ... Si legge su sampnews24.com